В Приморском районе нашли тело 5-летнего мальчика

В Петербурге обнаружили мертвого ребенка в Приморском районе. 5-летний мальчик был найден без признаков жизни 31 марта, в среду. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

На данный момент следственные органы проверяют факт смерти ребенка, найденного в квартире одного из жилых домов. Предположительно, мальчик погиб 31 марта. Известно, что мать мальчика находится в психиатрической больнице.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – отмечают в региональном СК.

Кроме того, Следственный комитет предполагает, что причиной смерти ребенка могла стать ванна, в которой он захлебнулся и утонул.