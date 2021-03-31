В Петербурге более ста домов остались без электричества

Жители около ста домов, расположенных в трех районах города, остались без света в связи с проблемами, возникшими на тепловой электростанции. Специалисты «Ленэнерго» осуществляют перевод потребителей на резервные схемы. Свет вернулся уже в половину домов.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе «Россети Ленэнерго», в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Московском, Центральном и Адмиралтейском районах.

Информация о технологическом нарушении на оборудовании ТЭЦ была подтверждена в пресс-службе ТГК. Причины инцидента выясняются. Представитель организации сообщил, что технологическая защита на Электростанции №1 Центральной ТЭЦ сработала в 12:27.