В Петербурге скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман

В Петербурге умер экс-депутат Законодательного собрания Владимир Гольман. О смерти Гольмана сообщил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров во время заседания 31 марта. О подробностях смерти Гольмана Макаров не сообщал.

Вадим Сафонов, мундеп МО «Гражданка» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись, посвященную Гольману. Он отметил, что Гольман запомнился ему способностью резко изменить свое решение и придерживаться только своей точки зрения.

Владимир Гольман стал депутатом Заксобрания в 1994 году и покинул пост в 2011 году.