В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу дали комментарий по поводу жалобы родителей учеников гимназии №642 «Земля и Вселенная», которая находится на Гаванской улице. Родители сообщали о недомогании учащихся.
В ведомстве отметили, что признаки заболевания были зарегистрированы только у 4 учеников. В Роспотребнадзоре сообщили, что очаг заболевания в гимназии отсутствует. Информации о том, являются ли заболевшие ученики одноклассниками, не поступало. По информации, предоставленной в управлении Роспотребнадзора, с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, будут проведены лабораторные исследования.
В администрации района отмечают, что состояние учеников удовлетворительное. Ситуацию в учебном заведении контролирует администрация Василеостровского района.
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о наличии очага заболевания в гимназии №642
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Признаки недомогания зафиксированы лишь у четырех учащихся.
В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу дали комментарий по поводу жалобы родителей учеников гимназии №642 «Земля и Вселенная», которая находится на Гаванской улице. Родители сообщали о недомогании учащихся.
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