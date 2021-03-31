11 посетителей ресторана в Петербурге заразились кишечной инфекцией

Информация о произошедшем была опубликована на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

10 посетителей ресторанного комплекса в Северной столице были госпитализированы с кишечной инфекцией. Всего кишечной инфекцией в ресторане заразились 11 человек.

Сообщается, что среди заразившихся один ребенок. Банкет проходил в ресторанном комплексе «Сказка Востока 1001 ночь».

В связи с произошедшим управлением будет осуществлено санитарно-эпидемиологическое расследование. Инспекторы взяли пробы ресторанных блюд. Кроме того, персонал ресторанного комплекса пройдет медицинское освидетельствование и лабораторное обследование.