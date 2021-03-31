На судостроительном заводе «Пелла» завершились спасательные работы

В Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» произошло происшествие с переворачиванием судна. На данный момент все поисковые и спасательные работы завершены в полном объеме. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.

Инцидент произошел в результате опрокидывания траулера на бок на судостроительном заводе в поселке Отрадное Кировского района. В результате происшествия в Ленобласти все трюмы судна были затоплены. На момент ЧП на борту находилось 80 человек, двое из которых увезли в медучреждения с травмами.

Сообщается о двух погибших: мужчина и женщина.