В ТЦ «Светлановский» эвакуируют посетителей

В Петербурге эвакуировали около 100 человек из торгового центра «Светлановский». Причиной эвакуации посетителей стало задымление. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

«ТК "Светлановский", задымление на цокольном этаже, из здания эвакуированы 100 человек», - отмечают в ведомстве.

Известно, что комплекс состоит из семи этажей. В момент задымления там находились люди. Инцидент произошел вечером 30 марта, во вторник. Спасатели МЧС получили вызов в 18:39 и выехали на проспект Энгельса.

На данный момент правоохранительным органам предстоит уточнить все детали происшествия.