На завалившемся судне в Отрадном пропали двое рабочих

В Ленинградской области на завалившемся корабле ищут двух рабочих. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, однако двое рабочих, вероятно, остались в трюме. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и области.

Напомним, инцидент произошел в городе Отрадное днем, 30 марта. На заводе «Пелле» корабль завалился на борт. На данный момент судно держат три крана, а рядом с кораблем дежурят машины скорой помощи.

Из шестерых выбравшихся самостоятельно рабочих, двоих отправили в больницу. Однако еще два человека остаются в трюмах. Неизвестно, удалось ли им выбраться до прилива воды.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о завалившемся на бок судне на заводе «Пелле».