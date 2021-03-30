Проректора «Военмеха» арестовали по подозрению во взяточничестве

В Петербурге задержали проректора по экономике государственного технического университета "Военмех" Виталия Игнатенко. Его подозревают в получении взятки в размере 96 млн рублей. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Проректор Виталий Игнатенко арестован по решению Петроградского районного суда. Причиной задержания и ареста стало дело о злоупотреблении полномочий. Кроме того, под стражу заключили помощника проректора Александра Иванова.

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Иванова и Виталия Игнатенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")», - отмечают в пресс-службе.