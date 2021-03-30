На судостроительном заводе «Пелла» завалился корабль с рабочими на борту

В Петербурге на судостроительном заводе «Пелла», находящемся на границе Кировского района Ленинградской области и города, завалился корабль. На судне находились рабочие, однако информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «Подслушано Отрадное на Неве» очевидцы опубликовали кадры завалившегося корабля. Известно, что инцидент произошел днем, во вторник, 30 марта. Вероятно, корабль упал на стенку, к которой был пришвартован.

Представители завода «Пелла» подтвердили информацию о происшествии. Однако причина происшествия все еще неизвестна.