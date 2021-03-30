В Петербурге загорелось здание бывшего завода «Арсенал»

В Петербурге удалось потушить пожар в здании бывшего завода «Арсенал». Возгорание произошло в первой половине дня 30 марта, во вторник. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Петербургу и области.

Инцидент произошел на территории бывшего завода «Арсенал», расположенного по адресу улица Комсомола,1. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Возгорание было ликвидирована спасателями к 14:40.

«В 14:40 мск ликвидация открытого горения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Известно, что горение произошло в производственном здании. Информации от главка регионального МЧС о пострадавших пока не поступало.