Напавшего с ножом на водителя маршрутки мужчину задержали в соседнем поселке

В поселке Новогорелово удалось задержать того самого пассажира, который ударил ножом водителя маршрутки в поселке Горелово 28 марта. Задержание подозреваемого состоялось во вторник, 30 марта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого удалось найти по месту проживания в поселке Новогорелово на улице Современников. Мужчину задержали по подозрению в нанесении нескольких ножевых ранений в области живота водителю маршрутного такси К-403. Кроме того, оказалось, что задержанный гражданин 1985 года рождения уже был ранее судим. На данный момент водитель маршрутки находится в больнице, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об инциденте в маршрутке, случившемся утром 28 марта в поселке Горелово. Тогда пассажир в ходе перебранки ударил ножом водителя и скрылся с места происшествия.