Зимой 2021 года в Петербурге выросло число преступлений, совершенных иностранцами

В Петербурге за прошедший год выросло количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. Отчет предоставлен за период январь-февраль 2021 года Генеральной прокуратурой. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года преступность выросла на 1,9%.

Данные предоставлены в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.

«В сравнении с предшествующим годом в пределах 2% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (6,2 тыс.)», - отмечается в сборнике.

Известно, что в Петербурге граждане СНГ стали в 1,5 раза чаще совершать преступления.