В Красногвардейском районе на пешеходном переходе сбили школьника на самокате

В Петербурге на пешеходном переходе сбили школьника. Ребенок передвигался на электросамокате. Инцидент произошел у дома №33 по проспекту Косыгина. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что водитель передвигался на автомобиле марки Lifan и на подъезде к пешеходному переходу не остановился, не заметив мальчика, передвигающегося на электросамокате. В результате мальчик получил перелом правой голени и был доставлен в больницу в состоянии средне степени тяжести.

Примечательно, что водитель оказывал помощь ребенку, сразу выйдя из автомобиля. Известно, что водителю 25 лет и он уроженец Средней Азии. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.