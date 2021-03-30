В поселке имени Свердлова проходят обыски

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители сообщили об обысках. События происходят в поселке имени Свердлова. Правоохранительные органы пришли с обысками в поселок 30 марта, утром вторника. Об этом сообщают в пресс-службе районной администрации.

Известно, что сотрудники полиции из отдела по экономическим преступлениям прибыли в администрацию поселка имени Свердлова с целью обыскать помещения. Причины обыска пока не уточняются, однако известно, что полиция ищет документы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

На данный момент уточняющих деталей в администрации поселка не дают.