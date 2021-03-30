В Петербурге задержаны четверо мужчин, похитившие девушку на Гражданском проспекте

На Гражданском проспекте в Петербурге четверо злоумышленников похитили женщину, затолкав ее силой в салон своего автомобиля, а затем отняли у нее деньги, угрожая пистолетом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел 29 марта, в понедельник, в первой половине дня. Пострадавшая обратилась в полицию в районе 15:50, сообщив о преступлении около дома 123к1 по Гражданскому проспекту. По словам потерпевшей, ее силой затолкали в автомобиль Lada Vesta, а затем отняли деньги в размере 9 650 рублей. Кроме того, мужчины угрожали предметом, напоминающим пистолет.

Правоохранительные органы оперативно проверили информацию и произвели задержание нападавших. Известно, что все четверо злоумышленников граждане Северной Осетии. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).