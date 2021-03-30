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СК установил, что в сходе лавины в Хибинах виновата сама 12-летняя петербурженка

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© Фото: pixabay.com

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Однако ответственность за случившееся лежит полностью на руководителе туристической группы.

В деле о сошедшей лавине, унесшей жизнь 12-летней девочки из Петербурга, появились новые детали. Следствие выяснило, что спровоцировало лавину. Оказалось, что это сделала сама девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает виновным полностью руководителя туристической группы Сергея Смирнова. По версии следователей, он решил сократить путь и повел детей по трассе, где необходимо иметь с собой противолавинное снаряжение. В группе, конечно его не было, так как маршрут группы проходил по равниной местности.

При этом эксперты отмечают, что девочка начала катиться на лыжах по участку, где была угроза срыва снежных масс. Тем самым, девочка могла спровоцировать сход лавины.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о новом повороте дела, когда появилась информация о решении руководителя группы сократить путь по опасному участку.

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