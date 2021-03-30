В Петродворцовом районе сгорел водомоторный клуб

В Петродворцовом районе Петербурга произошел серьезный пожар. Водомоторный клуб, расположенный в двухэтажном здании на Морской улице в доме №2, загорелся вечером, 29 марта. Спасатели города Ломоносов устранили огонь к 22:09. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что огонь охватил все здание целиком. Площадь дома составляет 450 квадратных метров. Спасатели отметили, что ветер распространил огонь достаточно быстро, что мешало тушить пожар.

Во время спасательной операции из здания удалось достать пять пропановых баллона. Всего в устранении огня участвовало 41 спасатель и 10 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент нет.