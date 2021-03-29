В Екатерининском парке массово гибнут рыбы

В Петербурге жители «Царского села» заметили, что в одном из водоемов Екатерининского парка массово гибнут рыбы. Множество погибших особей обнаружили у Мраморного моста. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В музее-заповедники сообщили возможные причины события, а также отметили, что подобные гибели не редкость и длятся несколько лет.

«Зимой – особенно такой холодной, как нынешняя – участок пруда у Мраморного моста промерзает полностью до дна, не оставляя рыбе шансов на выживание. В последние годы экологическая ситуация в царскосельских парках существенно ухудшилась», - отметили в ведомстве.