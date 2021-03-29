В Петербурге арестовали инженера, укравшего у Минобороны 130 тонн дизельного топлива

Кронштадский районный суд отправил под стражу Сергея Добкина, старшего инженера отделения подготовки судов Ленинградской военно-морской базы. Мужчину подозревают в присвоении 130 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что топливо принадлежало Министерству обороны России. Мужчина пытался слить солярку из танкера в бензовоз без опознавательных знаков, а затем на следующий день уволился с военно-морской базы.

Бывшего инженера подозревают в преступлении, квалифицируемом по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).