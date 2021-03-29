Стали известны новые подробности по делу о погибшей в Хибинах девочке из Петербурга

Появились новые детали по делу о сошедшей в Хибинах лавине, в которой погибла 12-летняя петербурженка. Руководитель группы не признает вину, отмечая, что не нарушал требования безопасности. Однако следствие выяснило, что он сошел с намеченного пути и повел детей без противолавинного снаряжения.

Известно, что руководитель туристической группы решил сократить путь и повел детей к вершине склона отрога горы Маннепахк. При том, что маршрут туристической группы пролегал исключительно по равнинной местности.

Кроме того, у задержанного руководителя тургруппы не было опыта лыжных походов.