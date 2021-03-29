Две аварии на КАД собрали пробку

На севере Петербурга столкнулись грузовики. Аварии произошли на КАД и затрудняют проезд остальных машин. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили о двух авариях, произошедших в одной районе на КАД. Первая случилась в районе 11:30 около Мурино. Тогда две легковушки врезались и ждали сотрудников ГИБДД. Однако в них влетел грузовик. Вторая авария произошла в нескольких метрах от первой. В ней также принял участие грузовик.

Известно, что пострадавших нет, автомобили также не сильно пострадали. Однако из-за большого количества участников ДТП проезд сильно затруднен.