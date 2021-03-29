Вместо реконструкции школу на Васильевском острове начали сносить

В Василеостровском районе Петербурга начали сносить здание школы. При этом здание должно было стать общежитием Горного университета после реставрации. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «Живем на Васильевском» очевидцы опубликовали фото сноса здания бывшей школы. Инцидент происходит на 14-й линии В.О., 77. Известно, что ранее здание было передано Горному университету. Школу должны были реконструировать путем надстройки. Соответствующее решение было принято комитетом по охране памятников.

Напомним, здание школы построено в 1938 году и является исторически и культурно значимым объектом Петербурга.