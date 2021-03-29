Суд вынес решение по гостинице «Советская», где 3 года назад погибли двое мужчин

В Петербурге Акционерное общество Гостиница «Советская» признано виновным и привлечено к ответственности за гибель двух посетителей. Трагедия произошла в гостинице «Азимут» на крыше ресторана «Цеппелин». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2018 года во время свадебной церемонии. Гости расположились в ресторане «Цеппелин», который находится на крыше отеля «Азимут». Двое мужчин оперлись на ограждения террасы, однако конструкция не выдержала веса мужчин и упала, а вслед за ней и гости.

В результате падения с шестого этажа двое мужчин скончались от полученных травм.