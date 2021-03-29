В Горелово пассажир ударил ножом водителя маршрутки

В Красносельском районе Петербурга пассажир одного из маршрутных такси ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 29 марта в поселке Горелово. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Известно, что злоумышленник зашел в маршрутку № К-403, а затем собрался выходить у дома №188 по улице Коммунаров. В этот момент у нападавшего и водителя завязался конфликт, в ходе которого мужчина ударил водителя маршрутки ножом и скрылся с места происшествия.

Водитель находится под наблюдением врачей. У него диагностированы ранения живота и толстой кишки. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.