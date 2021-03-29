Во Фрунзенском районе из отеля эвакуировали людей

В Петербурге в одном из апарт-отелей произошло возгорание. Инцидент случился во Фрунзенском районе города. В результате всех жителей отеля пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Главное управление МЧС по городу и области.

Возгорание заметили утром, 29 марта, в апарт-отеле Valo, расположенном на улице Салова. Известно, что причиной возгорания стала одна из электро-конфорок в студии отеля. В результате огонь распространился на два квадратных метра.

В результате возгорания на 18 этаже из отеля эвакуировали более 100 человек. На данный момент возгорание устранено и жители возвращаются в свои апартаменты.