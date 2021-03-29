Вечеринка у Казанского собора окончилась «административками»

После шумной вечеринки у колоннады Казанского собора задержано шесть человек. Полиция приехала по вызовам неравнодушных граждан. Инцидент произошел в ночь на 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Известно, что в районе 00:30 вблизи Казанского собора доносился шум от толпы танцующих мужчин. Водители и пассажиры заниженных отечественных автомобилей, а также иномарок с тюнингом собрались в полукруг и начали танцевать под громкую музыку. Местные жители вызвали полицию.

По вызову на место происшествия прибыло четыре машины ДПС. Организаторам вечеринки, вероятно, грозит административный штраф за нарушение общественного порядка.