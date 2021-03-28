Субботним утром посторонний предмет на полосе посадки не дал приземлиться самолету в Пулково

В Петербурге в аэропорту Пулково одному из самолетов не удалось приземлиться на посадочную полосу с первой попытки, так как на полосе находился неизвестный предмет. Об инциденте сообщили в ведомстве воздушной гавани.

Пассажирский лайнер заходил на посадку утром 27 марта. Пилоту удалось заметить некий предмет на посадочной полосе. Об этом он доложил диспетчеру. В результате было принято решение заходить на второй круг для посадки.

Неизвестным предметом оказался резиновый шнур, который по неизвестным причинам находился на взлетно-посадочной полосе.