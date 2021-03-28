Посетителей Новой Голландии эвакуировали из-за пожара

В Петербурге эвакуировали более 100 человек из-за вспыхнувшего пламени на территории Новой Голландии. Возгорание было оперативно устранено и заведение вернулось к штатному режиму работы. Об этом сообщает инфоцентр парка «Новая Голландия».

Известно, что инцидент произошел днем воскресенья, 28 марта, в здании Кузня. Возгорание удалось быстро потушить и вернуть привычный режим работы острова.

«Произошло небольшое возгорание в здании Кузня. Пожарные машины уже отъехали, все работает в штатном режиме. Сам остров открыт для посетителей», — отметили в пресс-службе.