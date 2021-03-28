Полиция Петербурга проверят детали ДТП, в котором пострадали дети

В Красногвардейском районе Петербурга два автомобиля столкнулись 27 марта, в субботу. В результате аварии пострадали двое детей, находившиеся в салоне одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что авария произошла на Рябовском шоссе в районе 14 часов.

«В результате ДТП пострадали пассажиры второй иномарки: 7-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — пояснили в полиции.