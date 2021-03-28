В Колпинском районе прохожие достали мальчика со льда

Молодой петербуржец чуть не погиб, упав под лед на Неве. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в Усть-Ижоре. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В Колпинском районе Петербурга местные жители заметили мальчика около дома №177 по Шлиссельбургскому шоссе. Ребенок по неизвестной причине оказался в воде. Горожане вызвали спасательные службы, однако к моменту прибытия сотрудников МЧС мальчика уже достали неравнодушные прохожие.

Пострадавшего осмотрели медики, на данный момент мальчик находится в безопасности.