После прорыва трубы на Пражской улице специалисты заменили 3,5 метра трубы

Теплоэнергетики досрочно смогли завершить ремонтные работы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

После того, как ночью случился прорыв трубы с горячей водой на Пражской улице, 7/2 специалистам пришлось заменить около 3,5 метров ненадёжного трубопроводных путей, а также провести проверку и подключение нового участка. Работы ремонтники закончили в час дня.

Сейчас система отопления налажена в штатный режим работы. В случае отсутствия отопления или горячей воды необходимо обратиться в управляющую компанию.