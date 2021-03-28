В Санкт-Петербурге нашла скелет человека с укусами в строительной бытовке

Тело умершего человека было найдено на территории заброшенной строительной местности в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

На трупе по результатам предварительной проверки были обнаружены следы разложения и физического воздействия. Укусы были найдены на руках и на лице. Также стало известно, что на теле покойного были татуировки в виде скелета пирата и головы животного.

Специалисты направили на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту случившегося, а также обнаружения следов насилия начали проверку.