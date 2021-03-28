В Санкт-Петербурге МЧС поступило 11 заявок о нахождении людей на льду

В Санкт-Петербурге спасателям поступили 11 заявок о нахождении людей на льду рек и водоемов города Санкт-Петербурга в субботу, 27 марта. Об этом информирует Главное управление МЧС России по городу.

По сообщениям пресс-службы, в городском районе Кронштадта на льду находились около тысячи человек, около внешней стороны от Дамбы на льду Финского залива находилось порядка 500 людей, в районе Васильевского острова и у берега в Юго-Западной части Санкт-Петербурга находилось примерно 800 людей.

По информации от пресс-службы ведомства, на льду находились не только рыбаки, но и любители прогуляться по замёрзшей воде. На все заявки спасательные подразделения немедленно реагировали, сообщений о провалившихся в воду не поступало в ведомство.

В общей сложности МЧС убедили покинуть лёд более 150 человек. Несчастных ситуаций удалось избежать.

В Санкт-Петербурге ведётся мониторинг ледовой обстановки.