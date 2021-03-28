В Санкт-Петербурге на Пражской улице прорвало трубу

В Санкт-Петербурге в ночь с 27 марта на 28 марта, с субботы на воскресенье на Пражской улице у дома № 7к2 прорвало трубу с горячей водой.

Об этом проинформировали в сообществе в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Очевидцы сообщили, что прорыв трубы с горячей водой произошёл на газоне во дворе у дома. Причины произошедшего неизвестны.