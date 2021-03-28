В Санкт-Петербурге пенсионер оказался жертвой телефонных мошенников и лишился 3,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге телефонные мошенник обокрали пенсионера на сумму около 3,5 миллионов рублей.



Как ифнормируют в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 82-летний местный житель Калининского района города сообщил в правоохранительные органы о том, что неизвестные личности с 25 по 27 марта, названивали пенсионеру и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств украли более трёх миллионов рублей.

Мошенники при помощи доверия пожилого жителя Санкт-Петербурга заставили его перевести через различные банкоматы 3 464 658 рублей.

По данному факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают злоумышленников.