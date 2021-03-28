В результате пожара в доме на Коломенской улице погибла женщина

В Санкт-Петербурге в одной из квартир Центрального района в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 марта, произошел сильный пожар, в результате которого одна из жительниц погибла.

Звонок в спасательную службу о возгорании в 5-комнатной квартире в доме №13 на Коломенской улице поступил в 2:47 по московскому времени. На место происшествия на борьбу с огнем прибыло 12 пожарных. Пламя удалось потушить в 3:25.

По предварительным данным сообщается, что 40-летняя женщина погибла в квартире во время возгорания из-за отравления угарным газом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на перекрестке улиц Красина и Коммуны в Северной столице произошло ДТП с участием пьяного водителя. В результате аварии один из автомобилей загорелся.