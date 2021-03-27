За 2020 год возбудили 311 уголовных дел по факту нападения на петербургских сотрудников МВД, ГИБДД, ОМОН и Росгвардии

В Петербурге полиция предоставила отчет по количеству возбужденных дел и вынесенных по ним решений в отношении нападавших на сотрудников правоохранительных органов граждан. За минувший год насчитали 311 таких случаев. Об этом сообщает Управление собственной безопасности ГУ МВД по городу и области.

Согласно данным за 2020 год, в Петербурге возбудили 311 уголовных дел по факту нападений на сотрудников органов внутренних дел.

«По 264 из них уже вынесены обвинительные приговоры. При этом 232 человека получили максимальное наказание - лишение свободы», - отмечают в пресс-службе ведомства.