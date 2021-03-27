В Петербурге возбудили уголовное дело по факту развратных действий в Instagram

В полицию Петербурга поступило заявление от матери 12-летней девочки 25 марта, в четверг. Женщина утверждает, что в отношении ее дочери совершились развратные действия в социальной сети Instagram.

Следственный отдел Колпинского района сообщает, что дело поступило к ним в пятницу, 26 марта. По факту совершенных 24 марта с 00:15 до 15:00 развратных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. В социальной сети злоумышленник был записан как «Герман».

Известно, что семья проживает в Металлострое. Мама девочки не работает.