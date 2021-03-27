В парадной Петербурга грабитель-неудачник остался без сумки

В Петербурге на женщину напал грабитель и пытался украсть сумочку. Инцидент произошел на Загребском бульваре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что грабитель зашел за женщиной в парадную и напал на нее около лифта. Однако женщина не растерялась и начала отбиваться от нападавшего. Пострадавшей удалось выбежать из парадной, а грабитель скрылся с места происшествия.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.