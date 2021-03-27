В Петербурге пьяный пенсионер вылетел на машине в Мойку

В Петербурге произошло очередное ДТП с вылетевшим в реку автомобилем. Пожилой житель города в нетрезвом состоянии не справился с управлением и вылетел в реку Мойка. Инцидент произошел в пятницу, 26 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что пенсионер управлял автомобилем марки «Субару», однако врезался в ограждения и выпал в реку Мойка. Водителя удалось спасти. Автомобиль и нетрезвого виновника ДТП доставали спасатели МЧС Адмиралтейского района.

Мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу в состоянии шока и алкогольного опьянения.