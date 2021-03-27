В Санкт-Петербурге две бойцовские собаки покусали женщину

В Санкт-Петербурге женщина стала пострадала из-за нападения двух бойцовских собак. Животные набросились на пострадавшую во время прогулки с догом.

Случай произошёл в Приморском районе города. Женщина выгуливала свою собаку, когда заметила пьяную гражданку с двумя псами без намордников. Одна из них находилась на улице также без поводка и, когда заметила третьего пса, набросилась на него. Женщина совершила попытку их разнять и тогда сама оказалась в эпицентре бойни. Второй пёс нетрезвой местной жительницы Петербурга вырвался и тоже побежал в сторону пострадавшей женщины. В итоге искусаны были и женщина, и её собака.

После потасовки пострадавшая обратилась к сотрудникам полиции. Они установили личность владелицы бойцовских псов.