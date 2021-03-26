Во время награждения победителей матча «Зенит» - «Динамо» болельщик получил сотрясение

В Петербурге состоялась церемония награждения победителей Кубка Европейской конференции по волейболу. Победителями Кубка стала московская команда «Динамо». Однако церемония не обошлась без происшествий. Во время потасовки со стюардами пострадал один из болельщиков. Об этом сообщают экстренные службы.

«Болельщик Дмитрий Соловьев был доставлен в больницу, диагностировали сотрясение головного мозга и отпустили, состояние удовлетворительное», – отмечают службы.

Напомним, матч состоялся 25 марта, в четверг. «Динамо» победило «Зенит» со счетом 25:21, 23:25, 28:26, 26:24.