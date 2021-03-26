На набережной реки Пряжки автомобиль упал в воду

В Петербурге водитель не справился с управлением и вылетел за пределы набережной реки Пряжки. Авария произошла в пятницу, 26 марта. об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и области.

Ранним утром машина упала в воду, перелетев через поребрик. Водитель выбрался самостоятельно из фарватера реки Пряжки. Медицинская помощь водителю не потребовалась. Однако автомобиль пришлось доставать из реки сотрудникам МЧС с помощью автокрана. Операция заняла два часа.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о восстановительных работах на набережных Петербурга, которые в 202 году пострадали от автомобилей, не справившихся с управлением и вылетевших в реки.