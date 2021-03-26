Дело петербургской школьницы, погибшей в Хибинах, стало «секретным»

В деле о погибшей в Хибинах 12-летней петербурженки появились новые обстоятельства. На дело наложили гриф тайны, а остальных участников группы оставляют в Кировске, не разрешая вернуться домой к родителям. Об этом сообщает туристическая организация «Скиф».

Свидетели и участники спасательной операции сообщают, что у них взяли подписки о неразглашении материалов дела и деталей происшествия. Известно, что на момент трагедии степень опасности в горах Хибины была вторая.

Напомним, 22 марта туристическая группа из подростков и детей находилась в горах Хибины, где сошла лавина. В результате стихийного бедствия погибла 12-летняя девочка из Петербурга.