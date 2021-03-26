Полицейские задержали петербуржца, ограбившего «Петроэлектросбыт»

В Петербурге правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в вооруженном нападении на здание «Петроэлектросбыта». Мужчина, угрожая оружием, забрал из центра приема платежей около 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления у д. 30 по ул. Достоевского задержан 57-летний житель Киришского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия")», - отмечают в ведомстве.

Напомним, на проспекте Испытателей 25 марта неизвестный мужчина зашел в «Петроэлектросбыт» и выстрелил в сторону кассира, а затем требовал деньги. В результате чего кассир передал около 150 тысяч рублей.