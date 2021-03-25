В петербургском филиале АО «РЖДстрой» прошли обыски

В Петербурге прошли обыски в «Строительно-монтажном тресте №1», расположенном в центре города на улице Марата. Филиал принадлежит РЖД, так как это дочернее предприятие АО «Российские железные дорогие». Об обысках в филиале «РЖДстрой» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы пришли с обыском в районе полудня в четверг, 25 марта. Сотрудников Управления экономической безопасности ГУ Министерства внутренних дел и Следственного комитета на транспорте заинтересовала бухгалтерия организации.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об осужденном сотруднике Балтийской таможни, которого суд приговорил к семи годам колонии.