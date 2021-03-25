Бывшего сотрудника Балтийской таможни приговорили к семи годам колонии

В Петербурге вынесли приговор бывшему работнику таможни, которого задержали за получение взятки. Александр Жарин работал таможенным инспектором в Балтийской таможне. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Осужденный обвинен в получении взятки на сумму в 170 тысяч долларов за внесение в рабочую базу ложных данных об экспорте сигарет. Инцидент произошел в 2019 году.

«Петроградский районный суд Петербурга с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему сотруднику таможни наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей и конфискацией суммы взятки в полном объеме, а также лишением права занимать государственные должности сроком на четыре года», - сообщают в ведомстве.