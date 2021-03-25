В Петербурге задержали наркодилера, выращивающего дома коноплю

В Северной столице задержали молодого человека, работающего «закладчиком». При себе он имел пакетик с мефедроном. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Задержание произошло в ночь на 23 марта на улице Шаумяна. Задержанным оказался безработный 24-летний петербуржцев. Кроме того, выяснилось, что дома наркодилер выращивает коноплю.

При обыске арендованного дома в поселке Назия правоохранительным органам удалось найти плантацию конопли, а также 1,5 кг мефедрона. В отношении «закладчика» возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).