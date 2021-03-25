В доходном доме Степанова неожиданно появилась огромная трещина

В Петербурге в одном из жилых домов появилась огромная трещина. Жители дома отмечают, что трещина появилась в считанные минуты. Инцидент произошел на стене исторического дома №11 на улице Черняховского. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители в появлении трещины обвиняют стройку нового ЖК на улице Днепропетровская 37.

«Мы надеемся, что правительство города примет срочные меры на этом адресе. Депутаты и активисты также уже отправили запросы по проблеме», — прокомментировали жители.

Доходный дом Ф.С. Степанова был построен в 1901 году по проекту архитектора Владимира Липского.